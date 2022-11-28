"Я вас увольняю!": завуч в Сатпаеве устроила конфликт с учителем из-за племянницы

Ученица у доски. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сатпаеве от занимаемой должности освобождена завуч общеобразовательной школы №25 после конфликта с учителем математики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на руководителя управления образования Улытауской области.

В социальных сетях обсуждают скандал, разгоревшийся в школе №25 в Сатпаеве. На видео, снятом одним из учеников, завуч школы при детях кричит на учителя математики и требует от нее попросить прощения у одной из школьниц.

Автор записи утверждает, что поводом для конфликта послужила оценка по математике племянницы завуча.

"Я вас наняла, я вас увольняю! Когда мы будем работать нормально, а? Сядьте вместо завуча, если хотите", - кричала завуч.

В управлении образования Улытауской области подтвердили эту информацию и рассказали подробности инцидента.

"Конфликт действительно произошел из-за оценки по математике одной из учениц 10 класса, которая является племянницей завуча. Девочка очень способная, но больше гуманитарий. Ее родители накануне обращались к руководству школы и просили пересмотреть оценку по математике.

Руководство провело беседу с педагогами, в том числе и с учителем математики, которая пообещала дать девочке дополнительные задания. Позже, когда она проверяла эти задания, у школьницы и двух ее одноклассников были одинаковые ошибки.

Вот педагог и сказала, что они, наверное, списали друг у друга. А девочка восприняла это на свой счет и передала завучу. После этих слов завуч и устроила скандал. Ее поведение непозволительно. Она не должна была так себя вести", - рассказала руководитель управления образования Улытауской области Сейфура Тулекова.

После случившегося в школе провели заседание педагогического совета, на котором был подробно разобран конфликт. Его решением завуч освобождена от занимаемой должности, ей объявлен строгий выговор.

Вторая участница конфликта сейчас находится на больничном. Как оказалось, она обратилась с жалобой в отдел образования.

"Этот педагог является классным руководителем 10 класса. Она - опытный специалист, насчет ее работы ранее не было нареканий. Вопроса о ее увольнении не стоит. За нее заступаются родители класса", - добавила Сейфура Тулекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999230-ya-vas-uvolnyayu-zavuch-v-satpaeve-ustroila-konflikt-s-uchitelem-iz-za-plemyannitsy/