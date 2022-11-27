Акимат Алматы обратился к горожанам
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Акимат Алматы призвал горожан быть внимательными в непогоду - в городе прошел снег, похолодало, на дорогах образовалась гололедица, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Городские службы работали в режиме повышенной готовности из-за прошедшего снегопада. Работы по очистке от снега улиц и дворов не прекращались.
Как отметили в ведомства, по прогнозам синоптиков, сегодня, 27 ноября, температура воздуха составит -4 ... -13 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.
Алматинцев призвали быть внимательными:
- не укрываться под деревьями;
- не парковать вблизи них автомобили.
Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
Бдительность необходимо проявлять и пешеходам, отметили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999105-akimat-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/