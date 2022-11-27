Акимат Алматы обратился к горожанам

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Акимат Алматы призвал горожан быть внимательными в непогоду - в городе прошел снег, похолодало, на дорогах образовалась гололедица, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Городские службы работали в режиме повышенной готовности из-за прошедшего снегопада. Работы по очистке от снега улиц и дворов не прекращались.

Как отметили в ведомства, по прогнозам синоптиков, сегодня, 27 ноября, температура воздуха составит -4 ... -13 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.

Алматинцев призвали быть внимательными:

не укрываться под деревьями;

не парковать вблизи них автомобили.

Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Бдительность необходимо проявлять и пешеходам, отметили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999105-akimat-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/