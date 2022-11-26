Число авиарейсов планируют увеличить на новогодние каникулы в Казахстане

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев в кулуарах Дворца независимости заявил о планах увеличить количество рейсов перед новогодними каникулами, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что близятся новогодние каникулы, и скоро студенты поедут домой. В связи с этим журналисты поинтересовались, хватит ли билетов и готова ли транспортная инфраструктура в Казахстане к этому периоду в целом.

"Мы будем увеличивать, конечно, количество рейсов, но желательно, в любом случае, казахстанцам планировать заранее", – подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Напомним, что сегодня состоялась инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999053-budut-li-uvelichivat-chislo-aviareysov-v-kazahstane-pered-novym-godom-otvetili-v-miir/