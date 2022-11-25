Автобусы до "Медеу" в Алматы начнут ходить чаще

Медеу. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Управление городской мобильности Алматы сообщило об усилении автобусного маршрута №12. Изменения произошли из-за старта горнолыжного сезона, сообщается в официальном Тelegram-канале городского акимата.

"В связи с открытием горнолыжного сезона с 26 ноября будет усилена работа туристического маршрута №12. Теперь на данном маршруте будут курсировать 20 автобусов – в выходные, и 16 автобусов – в будние дни, с интервалом в 10 минут", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что маршрут начинает свой путь с ж/д вокзала "Алматы-2", проходит по проспектам Абылай хана и Абая до высокогорного катка "Медеу".

Последний же автобус выезжает с "Медеу" ночью, в 00:30.

Ранее на территории горнолыжного курорта "Шымбулак" в Алматы произвели профилактический спуск снежных масс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999000-avtobusy-do-medeu-v-almaty-nachnut-hodit-chasche-s-subboty/