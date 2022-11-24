Лавину спустили на Шымбулаке в Алматы (видео)

Профилактические работы. Кадр из видео: ДЧС Алматы

Профилактический спуск снежных масс произвели на территории горнолыжного курорта "Шымбулак" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Как пояснили в пресс-службе ДЧС, профилактический спуск снежных масс на территории ГЛК "Шымбулак" в бассейне реки Малая Алматинка проведен в целях обеспечения безопасности населения и в связи с самопроизвольным сходом лавин в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка.

В ходе проведения профилактических работ сброшено более 1 тыс. куб. м. - обеспечена безопасность отдыхающих.

Как подчеркнули в ДЧС, в алматинском регионе имеется 165 лавиноопасных участков. Из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18.

В ведомстве предупредили, что в горных районах из-за выпадения значительных осадков и неустойчивого состояния снежного покрова возможны повторные сходы снежных лавин.

Штормовое предупреждение сохраняется, добавили в ДЧС.

Напомним, на днях департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998807-lavinu-spustili-na-shymbulake-v-almaty-video/