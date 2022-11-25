Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
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В этом году казахстанцы будут отдыхать в декабре по-другому - количество праздничных дней уменьшилось. У казахстанцев будет 21 рабочий и 10 выходных дней, сообщается на официальном портале "Электронного правительства".
В этом году 1 декабря выпадает на четверг и является полноценным рабочим днем. Напомним, в конце сентября президент своим указом лишил День Первого Президента статуса государственного праздника – в связи с этим он перестал быть выходным днем.
Также в этом году сократили выходные на День независимости. Теперь он будет отмечаться лишь один день, 16 декабря (ранее выходным днем было и 17-е число).
В итоге в эти дни жители Казахстана будут отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе – 16, 17, 18 декабря 2022 года будут выходными;
- при шестидневной рабочей неделе: 16-е – выходной, 17-е – рабочий день, 18-е – выходной.
Также отметим, что новогодние праздники в этом году совпали с выходными. 31 декабря – суббота, а 1 января – воскресенье.
После наступления Нового года у граждан страны есть еще три выходных дня – 1, 2 и 3 января.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998956-skolko-dney-otdohnut-kazahstantsy-v-dekabre/