"Является иногда участником инцидентов": МИИР об отказе передать МЧС расследование авиапроисшествий

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИИР прокомментировал предложение депутата Талгата Мусабаева передать расследование авиапроисшествий в ведение МЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на заседании сената депутат Талгат Мусабаев предложил передать государственную функцию по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По его словам, это соответствует стандартам и рекомендуемой практике Международной организации по гражданской авиации (ИКАО) и является одной из важной составляющих частей безопасности полетов.

"На сегодня этот вопрос возложен на МИИР РК, в частности на Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов. Однако в ведении этого же Министерства работает Комитет гражданской авиации и АО "Авиационная администрация Казахстана", осуществляющие сертификацию, контроль и надзор над безопасностью полетов в гражданской авиации.

То есть один и тот же госорган сам сертифицирует, сам контролирует, надзирает и сам же себя расследует. И здесь правительство не видит конфликта интересов", – заявил он.

Однако глава МИИР Каирбек Ускенбаев заявил, что передача данной функции МЧС тоже не решает эту проблему. И связано это с тем, что данное министерство является участником авиадвижения.

"У них есть "Казавиаспас", у них есть летательные аппараты, самолеты и вертолеты. И он сам является иногда участником инцидентов, которые расследует это управление.

В нашем министерстве это управление подчиняется ни вице-министру, что курирует это направление, ни председателю комитета, ни авиационной администрации, а подчиняется напрямую только министру, и никто не имеет права отдавать указания данному управлению. Это специально было в рамках требований ИКОА сделано", – заверил он.

Он отметил, что на сегодня было принято решение оставить функции за МИИР.

В дальнейшем будет рассматриваться возможность ее передачи в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), если филиал организации появится в Казахстане.

Ранее глава МИИР Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос о том, почему в Казахстане дорогие авиабилеты. Он также заявил, что его ведомство к этому часу работает над привлечением более дешевых авиакомпаний в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998804-yavlyaetsya-inogda-uchastnikom-intsidentov-miir-ob-otkaze-peredat-mchs-rassledovanie-aviaproisshestviy/