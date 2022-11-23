Авто с надписью "МВД" вместо госномера заинтересовало полицейских в Шымкенте

Автомобиль с надписью "МВД". Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

В Шымкенте внимание полицейских привлек автомобиль с надписью "МВД" вместо госномера. Водителя привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.

В ведомстве отметили, что правоохранители выявили автомобиль с подложными номерными знаками.

В отношении водителя был составлен протокол по ч.4 ст.590 КоАП РК (Управление ТС с заведомо подложными или поддельными госномерами).

Стражи порядка призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее в Казнете обсуждали Cadillac Escalade с надписью ASANALI вместо госномера. Внедорожник был замечен на дороге в Кызылординской области.

Полицейские выяснили, что автомобиль использовался для съемок документального фильма, посвященного 85-летию со дня рождения народного артиста Асанали Ашимова. После предупреждения к машине прикрепили соответствующий государственный знак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998605-avto-s-nadpisyu-mvd-vmesto-gosnomera-zainteresovalo-politseyskih-v-shymkente/