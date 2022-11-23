Сколько иностранцев работает в Казахстане и в каких сферах, рассказали в Минтруда

Рабочий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министерство труда и социальной защиты населения РК представило на своем официальном сайте актуальные данные об иностранных гражданах, проживающих и работающих в Казахстане.

По данным Минтруда, на 1 ноября 2022 года в Казахстане официально трудятся почти 15 тыс. иностранцев.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:

576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

3 029 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория);

7 715 разрешений для специалистов (третья категория);

856 разрешений для квалифицированных рабочих (четвертая категория).

К сезонным работам привлечен 1241 человек, еще 1540 человек трудятся в рамках корпоративного перевода.

На сегодня в Казахстане насчитывается 1 719 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 399 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности больше всего иностранцев работает:

в сферах строительства – 5 910 чел. (40%);

в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 499 чел. (10%);

в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 146 чел. (8%);

в профессиональной, научной и технической деятельности – 1 081 чел. (8%);

в обрабатывающей промышленности – 995 чел. (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 3 500 человек;

Индия – 1 731 человек;

Турция – 1 642 человека;

Узбекистан – 1 344 человека;

Великобритания – 1 112 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998591-skolko-inostrantsev-rabotaet-v-kazahstane-i-v-kakih-sferah-rasskazali-v-mintruda/