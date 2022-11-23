Как борются с последствиями ливня в Алматы (фото)

Последствия ливня в Алматы. Фото: акимат Алматы

Минувшей ночью, с 22 на 23 ноября, в южной столице были зафиксированы обильные осадки - шел дождь, а в горах выпал снег. В акимате Алматы рассказали, как коммунальные службы борются с последствиями непогоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего по городу задействовано 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары и 104 дорожных рабочих.

Подчеркивается, что по линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Тем не менее имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках.

Последствия ливня в Алматы. Фото: акимат Алматы

По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды, добавили в акимате.

Также в ведомстве сообщили, что на Шымбулаке выпало до 20 см снега.

Последствия ливня в Алматы. Фото: акимат Алматы

Алматинцы в соцсетях делятся кадрами с последствиями ливня.

Напомним, что в Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня будет идти дождь. Термометры покажут +5...+7 градусов, а скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду.

Кроме того, накануне ДЧС Алматы обратился к горожанам с просьбой воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998538-kak-boryutsya-s-posledstviyami-livnya-v-almaty-foto/