Как борются с последствиями ливня в Алматы (фото)
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Минувшей ночью, с 22 на 23 ноября, в южной столице были зафиксированы обильные осадки - шел дождь, а в горах выпал снег. В акимате Алматы рассказали, как коммунальные службы борются с последствиями непогоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего по городу задействовано 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары и 104 дорожных рабочих.
Подчеркивается, что по линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Тем не менее имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках.
По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды, добавили в акимате.
Также в ведомстве сообщили, что на Шымбулаке выпало до 20 см снега.
Алматинцы в соцсетях делятся кадрами с последствиями ливня.
Напомним, что в Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня будет идти дождь. Термометры покажут +5...+7 градусов, а скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду.
Кроме того, накануне ДЧС Алматы обратился к горожанам с просьбой воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998538-kak-boryutsya-s-posledstviyami-livnya-v-almaty-foto/