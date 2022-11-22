Пенсионер приютил женщину с тремя детьми и остался на улице в Алматинской области

Анатолий Трунов. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В Алматинской области 80-летний пенсионер лишился дома после того, как приютил женщину с тремя детьми. На протяжении 10 лет они жили под одной крышей, однако затем ситуация изменилась, передает Первый канал "Евразия".

По словам Анатолия Трунова, до прошлого года претензий у него и матери троих детей друг к другу не было. Однако все изменилось после похода к нотариусу, где он без очков подписал какой-то документ, который оказался договором купли-продажи.

Как отметила адвокат женщины Марина Шарапова, ее доверительница заплатила деньги. Договор купли-продажи был удостоверен нотариусом, который на судебном заседании подтвердил, что действительно они пришли, подписали документ.

"Дедушка был проверен на вменяемость, на дееспособность. То есть на тот момент он ничем не страдал. Он, наоборот, настаивал на том, чтобы данная сделка была совершена", - говорит юрист.

Но Анатолий Трунов и его адвокат утверждают, что денег за продажу дома он не получил и вообще не понимал, на что идет. Чтобы доказать свою правоту, они обратились в суд.

Однако было вынесено решение, что сделка состоялась и дом принадлежит женщине. Пенсионер остался на улице. Родственников у него нет, ночует где придется.

"Наши дальнейшие действия - обжаловать решение в областной суд. Факт передачи денег, я считаю, что сторона ответчика не доказала, только со слов нотариуса. Нотариус сделку оформил, при этом говорил, что деньги при нем не передавались, были переданы до составления договора купли-продажи", - пояснила адвокат пожилого мужчины Гульмайра Талипова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998456-pensioner-priyutil-zhenschinu-s-tremya-detmi-i-ostalsya-na-ulitse-v-almatinskoy-oblasti/