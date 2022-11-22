Мужчина пропал вместе с машиной в Костанайской области

Владимир Борисов. Фото: предоставлено ДП Костанайской области

26-летний Владимир Борисов 16 ноября выехал на серебристой Toyota Corolla и пропал в Костанайской области. Сейчас его поисками занимаются полицейские и волонтеры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Информацию о поисках 26-летнего мужчины распространили волонтеры. Указывается, что Владимир Борисов выехал из дома 16 ноября на автомашине Toyota Corolla серебристого цвета, стоящей на российском учете, однако до сих пор не вернулся.

Приметы: рост - 172 см, глаза зеленые, волосы русые, родинка на правой щеке. Был одет в зеленую куртку со светоотражающими элементами, синие джинсы и черную шапку.

В ДП Костанайской области сообщили, что по факту безвестного исчезновения жителя Рудного Владимира Борисова начато досудебное расследование. В полицию с заявлением обратилась его мать.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия на территории района Беимбета Майлина и города Рудного, а также близлежащих районов. Вместе со стражами порядка работают волонтеры.

В ведомстве добавили, что машина была найдена в районе Беимбета Майлина вдоль железной дороги, в 10 км от станции Тобол.

"Просьба, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Борисова, сообщить по телефону 102", - обратились в ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998362-muzhchina-propal-vmeste-s-mashinoy-v-kostanayskoy-oblasti/