"Никаких ненужных мероприятий, тоев": Елжан Биртанов о том, как ему дается домашний арест

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал в интервью NUR.KZ, как домашний арест повлиял на качество его жизни. Сегодня у него есть возможность работать и находиться вне дома в дневное время суток.

Домашний арест Елжана Биртанова все еще продолжается, поскольку решение суда еще не вступило в силу. По его словам, сейчас он отбывает домашний арест с послаблениями, при котором может выходить в дневное время с 7 утра до 8 вечера, работать, но не может встречаться с фигурантами по делу.

На вопрос журналиста NUR.KZ о том, как это влияет на качество его жизни, он ответил, что положительно.

"Хорошо влияет, потому что есть возможность проводить больше времени с семьей. Когда я работал министром, то приходил домой к полуночи, а в 7 утра уходил, детей почти не видел. В выходные тоже на работе. А так, дома, с детьми, никаких ненужных мероприятий по вечерам, тоев и т.д. Кто хочет, может прийти, навестить. Работаешь, заботишься о семье, детях, и это самое важное", – поделился Елжан Биртанов.

По его словам, есть ограничения с точки зрения поездок.

"Иногда бывает нужно выехать в другие города, к родственникам, по работе, но это не смертельно. Это, безусловно, гораздо лучше, чем лишение свободы. Мне повезло, в том числе благодаря тому, что за меня вступилось много людей, в том числе поручились известные люди. Поэтому мне важно доказать им, что не зря, это налагает на меня дополнительную ответственность", – подчеркнул экс-глава Минздрава.

Елжан Биртанов также рассказал о том, где сейчас работает и чем планирует заниматься дальше.

"Поскольку основная моя специальность – специалист в области управления здравоохранением, то практически сразу, как только я ушел из Минздрава, мне стали поступать предложения о работе от частных компаний. Одно из них я принял. Это инновационный, прорывной для Казахстана проект, и я надеюсь, что мы его реализуем, – строительство современной университетской клиники в Алматы для медуниверситета с привлечением частных инвестиций.

Также я оказываю консалтинговые и образовательные услуги", – подытожил Биртанов.

Полное интервью экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998302-nikakih-nenuzhnyh-meropriyatiy-toev-elzhan-birtanov-o-tom-kak-emu-daetsya-domashniy-arest/