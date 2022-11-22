Тотальная слежка: Елжан Биртанов рассказал о давлении, которое оказывается на него и его близких

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов в интервью NUR.KZ рассказал о том, что его пытались заставить замолчать и даже припугнуть. Давление, по его словам, проявлялось различными способами.

Как отметил в беседе с журналистом Асель Кенжалиной экс-глава Минздрава, с его стороны было написано свыше 50 жалоб в следственные органы, Генпрокуратуру, в Администрацию президента, в Верховный суд и так далее, с просьбой обратить внимание на нарушения.

"Безусловно, самое главное – это давление, которому подвергся Олжас Абишев, находясь в следственном изоляторе. К нему приходил следователь и говорил: "Скажи, что вы с Биртановым похитили деньги". Я считаю, это преступление, которому никто не дает оценку, хотя все прекрасно знают это", – подчеркнул бывший министр здравоохранения.

Кроме того, по его словам, давлению подвергалось все их окружение и родственники. Так, к примеру, по месту работы его брата, в МАГАТЭ, направляли письма, чтобы дискредитировать его. Младший брат Биртанова, который тогда работал на госслужбе заместителем председателя Нацбанка, вынужден был уйти с поста.

"Давление проявляется еще и в виде постоянной тотальной слежки за членами семьи. Надо признать, что много денег налогоплательщиков тратится на непрофессиональную оперативную деятельность, прослушку телефонов, наружное наблюдение и т.п. Причем, это делается так очевидно, так плохо, что обидно за бесцельно потраченные бюджетные деньги", – утверждает Елжан Биртанов.

Он также посетовал на то, что прессинг почувствовали на себе и люди, которые поддерживают его с самого начала, – представители общественных объединений, бывшие коллеги, против которых были возбуждены уголовные дела.

"Только потому, что они писали в соцсетях в мою поддержку, например, в 2020 году. В этом нет ничего противозаконного, но на них возбудили дело, обыскивали без всякого основания, врываясь в квартиры по ночам. Какой-то 37-й год, трудно поверить, что органы сейчас так работают.

Прессинг продолжается и по сей день только с одной целью – запугать, прекратить активно доносить правду до казахстанцев, прекратить себя защищать. Мне говорили: "Признайся, чтобы не сидеть 7 лет, и тебе дадут условное наказание", – высказался он.

Полное интервью экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998301-totalnaya-slezhka-elzhan-birtanov-rasskazal-o-davlenii-kotoroe-okazyvaetsya-na-nego-i-ego-blizkih/