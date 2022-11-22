Фармацевтические и IT-компании: Елжан Биртанов рассказал, кто мог быть заинтересован в уголовном деле против него

Елжан Биртанов (по центру) и Олжас Абишев (слева). Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов в интервью NUR.KZ поделился своими предположениями о том, кто мог быть главным интересантом уголовного дела против него и его бывшего заместителя Олжаса Абишева. Он уверен, что одним из главных мотивов было не дать работать платформе Минздрава.

Елжан Биртанов не связывает уголовное дело с работой Минздрава во время пандемии, так как все началось еще в 2019 году.

"Я полагаю, что некие люди, которые были прекрасны осведомлены о том, для чего эта платформа делается, они, грубо говоря, "настучали" правоохранительным органам, что Минздрав принял ее и она не используется", – отметил он.

По его словам, причин может быть как минимум две. Первая – в интересах компаний, занимающихся торговлей лекарствами.

"Поскольку платформа позволяет существенно повысить эффективность использования финансовых средств, выделяемых государством на закуп лекарств и медицинских изделий. До 30% средств, которые тратятся, можно сэкономить и направить на более нужные лекарства и другие цели.

К сожалению, до сих пор очень много лекарств приобретается, в которых нет необходимости. Они потом каким-то образом списываются и попадают в розничную сеть. Все это происходит через те клиники, которые участвуют в системе лекарственного обеспечения за счет бюджетных средств, то есть наших с вами денег. Стоимость экономии, которую могла бы дать платформа, во много раз превышает ее стоимость", – разъяснил Биртанов.

Второй мотив мог быть у IT-компаний, которые борются за большие данные (Big Data).

"Как известно, "кто владеет информацией, тот владеет миром". Только представьте: получить доступ к данным 19 млн человек, информации о потребности в лекарствах, оборудовании, перчатках, шприцах, и так далее! Эти данные, как минимум, можно продавать маркетинговым компаниям, чтобы они могли прогнозировать свои производства, продажи, продвижение.

Я не исключаю, что кое-кому не хотелось, чтобы эта платформа была в пользовании государства, полагаю, что некоторые частные компании имеют здесь очень большой интерес. Чтобы убрать Платформу, что нужно сделать? Признать ее нерабочей и взамен предложить собственную разработку, чтобы поставить в зависимость от разработчика правительство и Минздрав", – предположил бывший глава Минздрава.

Он также подчеркнул, что эти люди есть, и они присутствуют на рынке.

"Мы видели их присутствие в деле, но, к сожалению, их в суд не пригласили – в этом направлении, разумеется, никто не "копал", – заключил Елжан Биртанов.

Полное интервью экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998298-farmatsevticheskie-i-it-kompanii-elzhan-birtanov-rasskazal-kto-mog-byt-zainteresovan-v-ugolovnom-dele-protiv-nego/