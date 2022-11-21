Осужденные кричат в колонии в Карагандинской области

Осужденные. Фото: ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Необычную терапию проводят с осужденными в колонии в Карагандинской области. Заключенные громко кричат, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям.

Психологи РГУ "Учреждение №33" применяют метод терапии криком среди осужденных, отбывающих наказание в колонии.

В ДУИС объяснили, что еще в 1970 году американский психолог и психотерапевт Артур Янов изобрел метод крикотерапии. Он считал, что дикие и первобытные крики полезны для физического и психического здоровья.

Люди привыкли сдерживать свои эмоции и переживания. Но, накапливаясь, они позже превращаются в болезни и нервные срывы.

"Когда мы в первый раз применили метод этой терапии, некоторым осужденным начать кричать было очень сложно. Особенно нелегко пришлось тем, кто давно сдерживает свои эмоции. В применении метода главное сделать первый шаг, точнее, первый крик, потом начнет получаться само собой", - рассказали психологи учреждения.

При этом сами заключенные отметили, что после подобной терапии их восприятие мира изменилось к лучшему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998287-osuzhdennye-krichat-v-kolonii-v-karagandinskoy-oblasti/