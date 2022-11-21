Авиакомпанию "Южное небо" оштрафовали в Шымкенте

Самолеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанскую авиакомпанию "Южное небо", базирующуюся в Шымкенте, оштрафовали из-за нарушения правил поверки приборов. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Отмечается, что на основании постановления Транспортного прокурора города Шымкент департамент ведомства провел внеплановую проверку в отношении АО "Авиакомпания "Южное Небо", на предмет соблюдения норм Закона РК "Об обеспечении единства измерений".

"В ходе проверки установлено, что прибор измерений (бесконтактный инфракрасный термометр) не был поверен, что стало фактом нарушения требований статьи 19 Закона.

По данному правонарушению авиакомпания привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 419 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Субъект контроля в упрощенном виде уплатил по данному правонарушению штраф в размере около 500 тыс тенге", – подчеркнули представители ведомства.

Статья 19 Закона "Об обеспечении единства измерений" регламентирует поверку средств измерений.

Согласно закону, такие приборы, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке.

Контроль за исправностью таких технических средств осуществляют их пользователи.

Поверка средств измерений, как сообщает АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации", – это достаточно сложная процедура, призванная обеспечить единство всех измерений, опираясь на эталоны.

Добавим, что авиакомпания "Южное небо", по данным с официального сайта ее суббренда Hi Sky, была организована в 2014 году. Головной офис расположен в аэропорту города Шымкента.

"С момента образования "Южное Небо" выполняет авиационные работы и оказывает авиационные услуги по территории Республики Казахстан.

Сфера деятельности авиакомпании включает в себя выполнение полетов по линии санитарной авиации, выполнение пассажирских чартерных перевозок, а с 2016 года мы приступили к выполнению регулярных пассажирских перевозок по территории Республики Казахстан", – говорится на сайте авиаперевозчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998251-aviakompaniyu-yuzhnoe-nebo-oshtrafovali-v-shymkente/