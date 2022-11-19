Туман и гололед: какой будет погода в день выборов президента в Казахстане

Люди на улицах Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части Казахстана завтра, 20 ноября, ожидается непогода - синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в 13 областях республики.

По прогнозам синоптиков, 20 ноября в Алматы, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Улытауской, Карагандинской областях и области Жетысу ожидаются туман и гололед.

В Туркестанской области синоптики прогнозируют завтра туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах ожидается порывами до15-20 м/с.

В Кызылординской и Мангистауской областях завтра возможен туман.

Ночью и утром 20 ноября в южной половине Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге области прогнозируется туман.

В Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывыми до 15-20 м/с.

Напомним, президентские выборы в Казахстане пройдут завтра, 20 ноября. Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00 часов. Однако в Астане, Алматы и Шымкенте некоторые избирательные участки начнут работу на час раньше — в 6.00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997940-tuman-i-gololed-kakoy-budet-pogoda-v-den-vyborov-prezidenta-v-kazahstane/