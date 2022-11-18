Казахстанцы заняли 6 место в рейтинге иностранцев, купивших больше всего жилья в Турции

Турецкий флаг. Иллюстративное фото: Burak Kara/Getty Images

Турецкий институт статистики опубликовал на своем официальном сайте актуальные данные о продаже жилья в стране. Согласно статистике, в октября жилье в Турции приобрели 200 казахстанцев.

Согласно статистическим данным, в октябре этого года продажи жилья в Турции снизились на 25,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 102 660 единиц.

Больше всего за прошлый месяц квартир и домов было продано в Стамбуле - 16,9 тыс. домов. Следом идет Анкара - здесь совершено 8,1 тыс. сделок по купле-продаже жилья. На третьем месте Анталия - 6,3 тыс. сделок.

Опубликованы также данные о продаже жилья иностранцам. В сравнении с октябрем прошлого года продажи тоже снизились - на 8,8%. Всего в октябре жилье в Турции приобрели 5,3 тыс. иностранцев.

Больше всего покупок недвижимости совершили граждане РФ - 2 тыс. сделок. На втором месте иранцы - 498 сделок. Граждане Ирака приобрели 310 домов и квартир, граждане Украины - 216, а граждане Германии - 211.

На шестом месте по количеству купленного жилья за октябрь этого года казахстанцы. Граждане РК в прошлом месяце приобрели 200 домов и квартир в Турции.

Ранее сообщалось, что в следующем году отдых в Турции станет для казахстанцев еще дороже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997888-kazahstantsy-zanyali-6-mesto-v-reytinge-inostrantsev-kupivshih-bolshe-vsego-zhilya-v-turtsii/