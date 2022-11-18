Об изменении времени регистрации вылетающих за рубеж пассажиров предупредили в аэропорту Астаны
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В столичном аэропорту изменилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".
Как пояснили в воздушной гавани, регистрация вылетающих пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета воздушного судна (в зависимости от воздушного судна и количества пассажиров) на международных рейсах.
Ранее регистрация начиналась не позднее трех часов до вылета.
Также казахстанцев предупредили, что на рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих осталось прежним – за 1,5 часа до вылета.
Напомним, ранее авиакомпания Air Astana обратилась к казахстанцам, напомнив, что в зимний период возрастает вероятность задержек и отмен рейсов. Как пояснили специалисты, это происходит из-за погодных условий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997805-ob-izmenenii-vremeni-registratsii-vyletayuschih-za-rubezh-passazhirov-predupredili-v-aeroportu-astany/