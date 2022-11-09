О возможных задержках и отменах авиарейсов предупредили казахстанцев

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиакомпания Air Astana в своем официальном Telegram-канале обратилась к казахстанцам, напомнив, что в зимний период возрастает вероятность задержек и отмен рейсов.

Это, как отметил авиаперевозчик, происходит по погодным причинам.

В компании напомнили, что 30 октября Air Astana перешла режим осенне-зимней навигации, которая продлится до 25 марта.

"Этот период в авиации считается самым сложным из-за неблагоприятных метеорологических условий, которые влекут более частые задержки и отмены рейсов", - отметили представители авиакомпании.

В Air Astana напомнили, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания обеспечивает прохладительными напитками через каждые два часа, горячим питанием - при задержке четыре часа.

Далее горячее питание предоставляется в дневное время через каждые шесть часов, в ночное время через каждые восемь часов.

Если задержка рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

Пассажиров также призвали следить за расписанием рейсов на официальном сайте компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996336-o-vozmozhnyh-zaderzhkah-i-otmenah-aviareysov-predupredili-kazahstantsev/