"Перешагивали через упавшую ученицу": давку в школе сняли на видео в Талгаре

Давка. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В одной из школ Талгара произошла давка в гардеробной. Руководство учебного заведения привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах большая группа школьников устроила столпотворение и давку при выходе из гардеробной. На кафельном полу лежит девочка, через которую дети перешагивают.

"Давка в школе. Дети перешагивали через упавшую ученицу, выходя из гардеробной. По словам очевидцев, девочка потеряла сознание. После ей все же помогли встать", - указывается в посте.

Как выяснилось, случай произошел 17 ноября в одной из школ Талгара. В акимате Алматинской области сообщили, что ребенок не пострадал, но директора учебного заведения все же привлекли к дисциплинарной ответственности.

"В момент случившегося дежурный учитель стоял у выхода, ученица 6 класса оказалась в середине давки и упала. Ей помогли встать одноклассники и дежурный учитель. Ученица в обморок не падала.

В соответствии со ст.64 п.2 Трудового кодекса РК директору школы за допущенные упущения в учебно-воспитательной работе объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Дано указание об усилении работы по профилактике обеспечения безопасности учащихся", - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997752-pereshagivali-cherez-upavshuyu-uchenitsu-davku-v-shkole-snyali-na-video-v-talgare/