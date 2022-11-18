"Страшно, что могу потерять его": укол за 900 млн тенге потребовался мальчику из Атбасара

Арлан. Фото: из личного архива

Двухлетний Арлан из города Атбасара Акмолинской области - первенец у своих родителей. Мальчик развивался как все дети, но в один миг перестал вставать. Проведенные обследования не давали результата и лишь генетический анализ показал: у ребенка СМА, передает корреспондент NUR.KZ.

"До года ребенок развивался как все здоровые дети: ползал, начинал ходить. В год и два месяца сыночек заболел, и мы две недели пролежали с ним в больнице в инфекционном отделении. После выписки я стала замечать, что на ножки опора вовсе пропала.

С того времени нам пытались поставить диагноз. По МРТ, КТ и пункции все было хорошо, а когда сдали генетический анализ в сентябре этого года, оказалось, у ребенка СМА, спинальная мышечная атрофия второго типа", — говорит мама ребенка Динара Комякова.

Сейчас на лечение ребенка препаратом Zolgenzma требуется 900 млн тенге. Сумма огромная, особенно, для семьи Динары - она находится в декретном отпуске - кроме Арлана у супругов растет 11-месячный сын, муж работает слесарем на заводе. В выходные он старается брать подработку.

"Я обращаюсь ко всему народу Казахстана - помочь спасти жизнь моему сыночку. Мне очень страшно видеть, как сыночек слабеет. Страшно от мыслей, что я могу потерять его только потому, что не успела, не смогла вовремя поставить ему укол жизни. Я просто обязана не сдаваться и сделать все возможное, чтобы он получил шанс на счастливое будущее", — заключила Динара.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 3241 8787

+7 705 280 40 74, Динара К. (мама)

Halyk: 4405 6397 0902 6239

+7 705 280 40 74, Динара К. (мама)

Сбербанк: +7 702 324 09 90, Дана К. (сестра)

Instagram: @arlan_sma

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997735-strashno-chto-mogu-poteryat-ego-ukol-za-900-mln-tenge-potrebovalsya-malchiku-iz-atbasara/