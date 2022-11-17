Мейрам Кажыкен встретился со студентами и преподавателями в Шымкенте

Мейрам Кажыкен на встрече со студентами. Фото: facebook.com/meiram.kazhyken2022

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Южно-Казахстанский государственный педагогический университет в Шымкенте и встретился со студентами и преподавателями вуза. Об этом сообщается на .

Учащиеся проявили неподдельный интерес, задавая вопросы. Они касались не только образования, развития культуры, политики, но и экономики и национальной безопасности.

Кажыкен отметил, что для социально-экономического развития южных областей, а также для повышения обороноспособности страны необходимо создать мощный военно-промышленный комплекс, где будет налажено производство военной и гражданской техники.

"Между Таразом и Шымкентом есть поселок Тулкибас. Там можно создать большой технологический кластер. Мы все видим, какая сейчас международная ситуация: война между Россией и Украиной, у соседей на юге не все спокойно. Нам нужно иметь возможность защитить свой покой.

Пришло время создавать свое вооружение. И это возможно сделать в Тулкибасе. Для этого там должно быть развито сильное производство. В Таразе и Шымкенте есть предприятия по производству химической, железобетонной и металлической продукции. Благодаря кластеру будут созданы рабочие места. Если открыть хороший современный кластер, тогда и вооружение будет современным. Я думаю об этом – о создании в будущем такого производства", - сказал кандидат.

В этом кластере, добавил Кажыкен, могли бы работать те студенты, кто сейчас изучает химию, физику, инженерию. Все эти направления необходимы для открытия и функционирования промышленно-технологического кластера.

Он высказал свою веру в молодое поколение, в их силы и желание менять устоявшийся мир.

"Молодежь во все времена отличалась от взрослых. Вы другие, чем мы. У вас более открытый взгляд, в вас нет страха. Не сходите с этого пути. Будьте открыты миру, не прячьтесь. В будущем вы сами будете учить молодежь и передавать им знания и опыт", - добавил он.

На молодежь кандидат делает большую ставку в своей политической программе. По его словам, сейчас для них нужно создавать необходимые условия во всех сферах жизни.

Он также не обошел стороной вопросы обеспечения жильем, повышения заработных плат, пенсий, соцвыплат, улучшения качества медицины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997651-meyram-kazhyken-vstretilsya-so-studentami-i-prepodavatelyami-v-shymkente/