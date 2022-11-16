Салтанат Турсынбекова обсудила тему буллинга детей в Усть-Каменогорске

Салтанат Турсынбекова на встрече с избирателями. Фото: facebook.com/saltanat.tursynbekova.3

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова обсудила с правозащитниками Усть-Каменогорска тему буллинга детей. Об этом кандидат .

"Мы привыкли жить в агрессивном обществе, где каждый защищается, борется, работает локтями. Но времена меняются. Современные общества становятся все более инклюзивными, толерантными. И в детях мы должны воспитывать терпимость к отличиям.

Если ребенок чем-то отличается от сверстников, важно, наоборот, его поддержать. Поэтому нужно прививать ценности принятия, вовлечения разных детей в коллектив. А агрессия должна восприниматься как нечто излишнее, что осуждается даже среди детей. Но в первую очередь над этим должны работать взрослые.

Травля в школах - не шутки. Отсюда и детские суициды, и психологические травмы, и будущие семейные дебоширы и жертвы бытового насилия", - сообщила Салтанат Турсынбекова.

Она привела данные из доклада ЮНЕСКО, согласно которому каждый третий ученик в мире сталкивается с разными формами травли. От буллинга страдают не только его жертвы, но и агрессоры, и свидетели.

В брошюре, выпущенной в 2020 году ЮНФПА в Казахстане, сообщается, что в стране 63% детей стали свидетелями насилия и дискриминации, 44% стали жертвами и 24% совершили акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школе.

"Беспокоит и то, что часто травлю инициируют учителя. Дети чувствуют пренебрежение в действиях педагогов и воспринимают это как импульс. Поэтому я всегда говорю - недооценивать проблему издевательств в школах нельзя. Школа - это второй дом для ребёнка. И как бы его ни опекали, поддерживали дома, в школе его психику могут разрушить до основания. Поэтому здесь тоже должна быть здоровая среда.

И за эту среду, атмосферу отвечают взрослые. Очень важно прислушиваться к специалистам, экспертам и НПО, которые постоянно публикуют рекомендации и исследования, как бороться с травлей в школах. Нужно бороться с этой проблемой системно и исходя из лучших мировых практик. Мы ведь не хотим, чтобы Казахстан строили дети, которые либо были агрессорами, либо жертвами травли? Думаю, этого не хочет никто", - отметила кандидат.

Она обратила внимание и на еще одну острую проблему региона - экологию.

"Во всех топах среди городов по уровню загрязнения атмосферы всегда есть Усть-Каменогорск, Риддер и Зыряновск, которые находятся в Восточно-Казахстанской области. По данным исследований, основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы более чем 370 предприятий. Кроме воздуха в регионе загрязняются и реки.

Местные чиновники признают, что данные проблемы существуют, но средств на их устранение не хватает. Как обычно здоровье людей, если они не умирают прямо в данный момент, становится чем-то второстепенным", - отмечает кандидат в президенты.

Она также напомнила, что восток страны - это вечный наследник трагедии Семипалатинского ядерного полигона.

"468 ядерных взрывов - это ли не самый страшный кошмар, который можно пожелать своей земле и народу? По разным оценкам, в Казахстане от испытаний пострадали свыше 1,5 миллиона человек, загрязнены 300 тысяч квадратных километров земли. Это колоссальный вред. Эксперты сами точно не могут сказать, сколько времени уйдёт, чтобы местность очистилась от радиации, была полностью безопасна и не токсична.

Интересный факт заключается в том, что вплоть до 2006 года территория полигона (а это как минимум 18,5 тыс. км) никак не была обозначена на местности, не огорожена, не защищалась. Там спокойно ходили люди, пасся скот. И это уже в независимой стране! Только под давлением общественности его, наконец, отгородили", - пишет Турсынбекова.

Она сообщила, что, по рассказам, местные жители и туристы до сих пор иногда купаются в озерах, едят рыбу из атомного озера. В регионе до сих пор есть села, находящиеся в 10-20 км от полигона.

"Конечно, я не эколог и не могу сказать, что нужно сделать для 100%-ного устранения этой проблемы. Но я знаю одно, нужно не молчать, слушать экспертов и гражданское общество. В 2006 году экоактивисты победили, заставив государство огородить территорию. Значит, можно и дальше следить, чтобы полигон не был отодвинут на задний план. Люди и дальше должны бороться за свои права и безопасность", - заключила кандидат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997643-saltanat-tursynbekova-obsudila-temu-bullinga-detey-v-ust-kamenogorske/