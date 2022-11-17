Казахстанские студенты вышли в полуфинал Enactus World Cup 2022

Команда Казахстана. Фото: facebook.com/enactuskaz

Казахстанские студенты вышли в полуфинал чемпионата мира студенческого предпринимательства и бизнес-инноваций Enactus World Cup 2022. Интересы Казахстана защищала команда Казахского Агротехнического университета им. С. Сейфуллина, победившая в национальном первенстве Enactus KAZAKHSTAN National Expo 2022.

Казахстанские студенты по итогам отборочного тура вышли из своей группы в полуфинал, войдя в топ 16 команд и став в один ряд с лучшими командами мира.

После двухлетнего онлайн-формата чемпионат мира Enactus состоялся в Пуэрто-Рико, городе Сан-Хуан с 30 октября по 2 ноября.

Это яркое мероприятие объединило будущих бизнес-лидеров из 32 стран мира.

На престижное мировое первенство в качестве жюри собрались руководители международных компаний.

Делегация Казахстана - более 30 человек - была представлена студентами, бизнес-партнерами и координаторами программы.

Президент Enactus Казахстан Альбина Ержанова отмечает, что команда КазАТУ им. С. Сейфуллина приложила все усилия, уступив место за выход в финал команде из Туниса, которая стала серебряным призером мирового чемпионата.

Сельскохозяйственный проект команды Enactus КазАТУ по кооперации города и села с действующей бизнес-моделью, инновациями и решением проблем занятости жителей села привлек внимание многих участников мирового кубка.

Финалисты международного конкурса - студенты из Туниса, Канады, Великобритании и Египта. Чемпионом мира стала команда из Египта.

Кстати, казахстанские студенты второй год подряд становятся полуфиналистами чемпионата мира студенческого предпринимательства Enactus World Cup. В прошлом году такого же успеха добилась команда Медицинского университета Астана, национальный чемпион Enactus 2021 года.

В разные годы чемпионат мира проводился в Лондоне, Барселоне, Торонто, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Берлине, Куала-Лумпуре, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Канкуне, Пекине, Йоханнесбурге и др.

По итогам прошлого учебного года школьники и студенты Enactus Казахстана представили более 100 бизнес-проектов, нацеленных на достижение 17 ЦУР ООН.

На сегодняшний день Enactus является успешной школой развития практических навыков, лидерства и предпринимательства.

Участники Enactus делают первые шаги в проектном менеджменте и предпринимательстве. Самые успешные получают грантовую поддержку спонсоров Enactus и открывают свой бизнес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997590-kazahstanskie-studenty-vyshli-v-polufinal-enactus-world-cup-2022/