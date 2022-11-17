Снегопад в Алматы: акимат обратился к горожанам (фото)

Прохожие с зонтиками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вчера, 16 ноября, в полдень в Алматы начался снегопад, который продолжался до сегодняшнего утра. В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, на улицах города работает 126 пескоразбрасывателей, которые посыпают тротуары противогололедными материалами. Уже использовано более 2,8 тыс. тонны таких материалов.

Отмечается, что за последние сутки в городе выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, а в горных районах – до 21 см.

Прохожие с зонтиками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ночью были организованы колонны спецтехники, которые сгребали и вывозили снег. Отмечается, что уже вывезено 105 кубометров снега.

Коммунальные службы убирают снег в Алматы. Фото: акимат Алматы

С последствиями снегопада коммунальной службы борются круглосуточно. Ночью улицы Алматы от снега очищали 414 единиц техники и порядка 380 дорожных рабочих. С утра к ним присоединились еще 452 единицы техники и 1280 дорожных рабочих.

Коммунальные работники убирают снег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Коммунальные работники убирают снег. Фото: акимат Алматы

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Коммунальные службы убирают снег в Алматы. Фото: акимат Алматы

В связи с непогодой и прогнозируемыми гололедом и туманом акимат города обратился к алматинцам.

"Призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий.

Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам, не выходить из дома без острой необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

Прохожие. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Коммунальные работники убирают снег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее сообщалось, что на регионы Казахстана также обрушилась непогода - в Караганде ураганный ветер снес крышу школы, в Астане из-за непогоды за сутки произошло порядка 100 ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997520-snegopad-v-almaty-akimat-obratilsya-k-gorozhanam-foto/