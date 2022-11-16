Сколько казахстанцев обладают 20 и более квартирами, ответила глава "Отбасы банка"

Многоэтажные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на форуме Стратегических инициатив рассказала, сколько человек в Казахстане имеет собственное жилье, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова, ссылаясь на данные НОА "Правительство для граждан", сообщила, что на конец 2021 года зарегистрировано 6,3 млн домовладельцев.

"Учитывая, что у нас около 10 млн экономически активного населения, получается, что фактически 60% являются домовладельцами. Это хороший результат за 30 лет независимости. Но если будем погружаться в структуру, то там очень интересно: 5,6 млн - фактически или 90% - имеют одно жилье. 717 тыс. человек можно отнести в Казахстане к среднему классу - они имеют более двух квартир. Из них именно две квартиры имеют 607 тыс. человек", - отметила она.

Еще 84 394 человека являются владельцами трех квартир, 16 509 человек - четырех квартир, 4 823 человек - пяти квартир, и 1935 человек - шести квартир.

Семью квартирами, по данным главы "Отбасы банка" обладают 942 человека.

"Дальше идет по убывающей динамике. Но есть люди, и их примерно около 147, - уникальных, на чье имя зарегистрировано 20 и более жилья", - резюмировала спикер.

Напомним, сегодня во время встречи с общественностью в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал высокую стоимость жилья в городе. Глава государства поручил акимату привлечь инвесторов, чтобы построить арендное жилье с доступными ценами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997482-skolko-kazahstantsev-obladayut-20-i-bolee-kvartirami-otvetila-glava-otbasy-banka/