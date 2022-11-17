"Очень много фейков, но и немало фактов": глава Минпросвещения о жалобах на школьные туалеты

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Ирис Мамбур

В Казахстане запустили проект "Комфортная школа". Однако о какой комфортности может идти речь, когда в некоторых школах страны нет туалетов, отвечающих нормам? На этот вопрос в интервью NUR.KZ ответил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, ставший гостем проекта "Завтрак с министром".

Как отметил глава Минпросвещения, сегодня в Казахстане насчитывается около 7 700 школ, и практически все они находятся в ведении акиматов областей, управлений образования.

"Со своей стороны, министерство держит на контроле эти вопросы, поднимаем на всех уровнях. Буквально пару лет назад в стране более 2700 школ не имели теплых туалетов. Сейчас их количество сократилось до минимума, не более 30, по данным региональных департаментов. Вопрос в скором времени будет решен 100%", – проинформировал министр.

Он также напомнил о проекте министерства "Балаға лайық", который затрагивает проблемы, связанные со школьными столовыми и санузлами. В рамках проекта в ведомство поступает огромное количество обращений, фотографий, в том числе от учащихся.

"Мы гарантируем анонимность, и не принимаем никаких дисциплинарных мер в отношении руководства школ, чтобы потом не было давления. Наша задача – выявить нарушение, сделать так, чтобы недостатки были исправлены и дать обратную связь людям. Проект продолжается. С сентября мы выявили большое количество таких фактов, и эта работа будет идти перманентно", – сказал Аймагамбетов.

Он также подчеркнул, что не все обращения подтверждаются.

"Бывает, что присылают фотографии уличного туалета какой-либо школы, жалуясь на отсутствие внутреннего санузла. Отправляем комиссию, и оказывается, внутренние туалеты есть, и они в достаточном количестве. Или сообщают о том, что нет, к примеру, внутренних перегородок, тут же через полчаса выезжает комиссия, и видит, что в этой школе нет такого туалета. Очень много фейков, но и немало фактов, которые действительно подтверждаются", –заявил министр просвещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997473-ochen-mnogo-feykov-no-i-nemalo-faktov-glava-minprosvescheniya-o-zhalobah-na-shkolnye-tualety/