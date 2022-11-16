На протекающую крышу в детском саду пожаловались родители в Алматы (видео)

Протекающий потолок. Кадр из видео: Telegram/ALMATY_KRIS_P

Родители пожаловались на протекающую крышу в детском саду №163 Жетысуского района Алматы. В Сети появилось видео, на котором видно, что вода течет с потолка в помещении, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с печальной картиной опубликовали в Telegram-канале ALMATY_KRIS_P. В подписи говорится, что ремонта крыши в саду ждут уже три года, а 18 октября из-за дождей кровля протекла.

"Помимо этого, возле садика весной этого года всю улицу разрыли. Там трубы прокладывали. Так вот, наши дети пылью дышат, гуляя на улице. Обещали до 20 сентября восстановить дорогу, потом перенесли до 20 октября, а теперь говорят, что до 22 ноября устранят. Жетысуский акимат только обещает, а толку нет", — приводятся слова одной из родителей.

В Управлении образования Алматы рассказали, что на ремонт кровли и внутренних работ в детсаду были выделены 31 754 278 тенге в августе этого года. В сентябре был заключен договор с подрядной организацией.

"В настоящее время идет ремонт крыши. В связи с осадками 18 октября с потолка начало течь из-за неоконченных ремонтных работ в помещениях двух групп: "Богатырь" и "Күншуақ". Детей распределили в другие группы. По мере высыхания крыши будут производиться несколько этапов закрытия кровли по технической специфике", — сообщили в управлении.

Там отметили, что течь частично устранена, ведутся ремонтные работы. Ситуация взята под контроль администрацией детского сада. Работы планируется закончить до 30 ноября этого года, после чего будет проведена проверка на соответствие акта-приема выполненных работ подрядчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997386-na-protekayuschuyu-kryshu-v-detskom-sadu-pozhalovalis-roditeli-v-almaty/