Проверку проведут после жалобы "полицейских" на нового начальника в Жезказгане

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП ВКО

В Жезказгане проведут служебную проверку после распространения в Сети жалобы, написанной якобы сотрудниками полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Улытауской области.

Жалоба была опубликована в Telegram-канале Kozachkov offside. Ее авторы заявляют, что после назначения нового начальника управления полиции Жезказгана начались массовые увольнения, а в коллективе царит разлад.

"В Жезказгане случилось восстание полиции? Прислали вот такое коллективное обращение сотрудников полиции, причем не простых патрульных, а менеджеров среднего звена, жалующихся на своего нового руководителя. Пишут, что пришел человек из Караганды и теперь всех пытается уволить, а на освободившиеся места приводит земляков", - говорится в опубликованной записи.

Также авторы обращения указывают, что якобы личный состав пытается перевестись в другие подразделения, так как новый руководитель ведет себя неподобающе - выражается нецензурно в адрес подчиненных, заставляет их перерабатывать и обвиняет в различных нарушениях.

"Таким поведением он показывает, что нам не по пути. Скорее всего, он был назначен на эту должность ошибочно", - говорится в тексте обращения.

В пресс-службе ДП Улытауской области сообщили, что ознакомились с жалобой.

"По данному обращению для объективной оценки ситуации будет проведена служебная проверка", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997290-proverku-provedut-posle-zhaloby-politseyskih-na-novogo-nachalnika-v-zhezkazgane/