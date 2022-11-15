Какой погоды ждать казахстанцам в среду, рассказали синоптики

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики предупредили, что жителей страны завтра, 16 ноября, ожидают снег, дождь и туман. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на большей части страны по-прежнему сохраняет свое влияние Атлантический циклон, с которым пройдут дождь и снег.

На северо-западе, севере, в центре ожидается снег, на юге Казахстана также будут сильные осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра.

В Астане ожидаются переменная облачность, временами снег, низовая метель и гололед. Скорость ветра составит 9-14 м/с, временами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 4-6 градусов мороза с дальнейшим понижением.

В Алматы синоптики обещают переменную облачность, дождь, снег и туман. Ветер – 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 1-3 градусов тепла.

В Шымкенте будет облачно, пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. Временами в городе будут туман и гололед. Ожидается ветер со скоростью 8-13 м/с и порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 1-3 градусов тепла.

Где объявлено штормовое предупреждение

На севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью в центре и на востоке области будет гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

На севере и востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с, временами – 25 м/с.

В Караганде ожидаются низовая метель, гололед. Скорость ветра с порывами составит 18 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Скорость ветра с порывами достигнет 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере и западе Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Жезказгане также будет ветер с порывами до 18 м/с.

На севере и востоке Мангистауской области ожидается гололед. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Актау будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

В Семее скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

На севере, юге в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные дождь и снег. На севере, в горных районах области ожидаются туман и гололед. Ветер – 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

В Таразе ночью и утром ожидаются туман и ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь и снег, а также туман. На севере, западе, в горных и предгорных районах области будет гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

В Туркестане временами ожидаются гололед и порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

На большей части Павлодарской области сохранятся осадки (снег, дождь), гололед, метель. Ветер – 15-20 м/с.

В Павлодаре также будут снег, дождь, гололед, метель. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 16 м/с.

На большей части Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области будут снег, гололед, низовая метель. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Скорость ветра 15-29 м/с считается опасным явлением погоды, 30 м/с и более – стихийное гидрометеорологическое явление, говорится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997258-kakoy-pogody-zhdat-kazahstantsam-v-sredu-rasskazali-sinoptiki/