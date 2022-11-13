Костанайских бизнесменов будут наказывать за неопрятные фасады их зданий (видео)

Здание отеля в Костанае. Кадр из видео: 24.kz

Аким Костаная Марат Жундубаев на встрече с предпринимателями города заявил, что со следующего года бизнесменов будут штрафовать за неаккуратно выглядящие фасады зданий их предприятий, передает телеканал "Хабар 24".

Марат Жундубаев обратил внимание на состояние некоторых строений в Костанае. В том числе он указал на их мрачный вид в темное время суток.

Как сообщает телеканал, в этом году бизнесменам уже направляли уведомления о необходимости привести здания в надлежащий вид. Отреагировала лишь часть, кому-то же все-таки пришлось оплатить штраф. Но едва ли это изменило ситуацию.

"Каждый год же мы не можем ходить и просить привести свой бизнес в порядок. Есть правила. Они четко регламентируют соответственно ответственность бизнеса, ответственность местных исполнительных органов. Все прописано. Поэтому просто не обижайтесь, но со следующего года будем принимать жесткие меры. Уведомление, будем считать, что сегодня весь бизнес города Костанай получил в устном порядке. Следующий шаг – уже будут сразу штрафы", – заявил глава города.

Отметим, что в Костанайской области, по данным Бюро нацстатистики, на 2021 год насчитывалось 11 745 действующих предприятий. Из них 11 358 – малый бизнес, 281 – средний, 106 – крупный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996941-kostanayskih-biznesmenov-budut-nakazyvat-za-neopryatnye-fasady-ih-zdaniy-video/