Осадки и сильный ветер ждут казахстанцев в ближайшие три дня

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики представили прогноз на ближайшие три дня – с 12 по 14 ноября, согласно которому в стране ожидаются осадки и сильный порывистый ветер. Кроме того, в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам метеорологов, в предстоящие выходные дни и в начале новой рабочей недели на большую часть страны будет оказывать влияние очередной Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы.

Синоптики отмечают, что эти факторы обусловят неустойчивый характер погоды: в северной половине и на востоке республики ожидаются дождь и снег.

Кроме того, по республике ожидаются туман, на большей части страны будет гололед, метель, а также сильный порывистый ветер со скоростью 15-29 м/с.

И только в южных регионах Казахстана 12 и 13 ноября ожидается погода без осадков. Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается.

Где объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, в Астане с 12 по 14 ноября пройдут дождь и снег, ожидаются низовая метель, гололед. Вначале скорость ветра достигнет 15-20 м/с, но уже 13 и 14 ноября возможны порывы до 25 м/с.

В Шымкенте временами ожидается туман.

В северной половине Карагандинской области 12 и 13 ноября ожидается низовая метель, на дорогах – гололедица. Ночью 12 ноября на юго-востоке области возможен туман. В первый день ветер будет со скоростью 15-20 м/с, а 13 ноября временами ожидаются порывы ветра до 23-28 м/с.

Осадки ожидаются в Карагандинской области 14 и 15 ноября. На севере области пройдут дождь и снег, а также ожидаются метель и гололед. Ветер – 15-20 м/с, порывы могут достигать 23-28 м/с. В ночь с 14 на 15 ноября на севере скорость ветра может увеличиться до 30 м/с и более.

Дождь и снег также пройдут 12 ноября на большей части Северо-Казахстанской области. На севере, западе, юге области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью скорость ветра составит 15-20 м/с, днем возможны порывы до 23-28 м/с.

Как сообщают метеорологи, 13 и 14 ноября на большей части региона все еще будут снег и дождь, метель и гололед. Скорость ветра будет 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, днем на юге области скорость ветра поднимется до 30 м/с и более.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ночью и утром 12 ноября ожидается туман.

Днем 12 ноября на севере Улытауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В горных районах Восточно-Казахстанской области 12 ноября днем ожидается сильный снег. 13 ноября на севере и востоке области пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, 12 и 13 ноября на севере, западе, востоке области синоптики обещают низовую метель и гололед. Ветер – 15-20 м/с.

На большей части Актюбинской области днем 13 ноября ожидаются дождь и снег, на севере области по прогнозу – сильные метель и гололед. Ветер 12 ноября днем будет с порывами 15-20 м/с. На следующий день порывы ветра достигнут 23-28 м/с.

Синоптики предупредили, что в Западно-Казахстанской области 12 ноября ожидается гололед. Ветер будет с порывами до 15-20 м/с, а 13 ноября порывы увеличатся до 23-28 м/с.

Кроме того, 13 ноября на севере-востоке в области ожидаются сильные осадки.

В Атырауской области 12 ноября будет туман.

В Акмолинской области 12 ноября ожидаются осадки, низовая метель, гололед. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

На большей части Павлодарской области 13 и 14 ноября ожидаются осадки, гололед, низовая метель. Скорость ветра будет 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

В Костанайской области ожидаются мокрый снег, дождь, низовая метель, гололед, на юге области – туман. Ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Отметим, что скорость ветра измеряется по 12-бальной шкале Бофорта. При скорости ветра 13,9-17,1 м/с качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно. Когда скорость ветра достигает 17,2-20,7 м/с, то ветер ломает сучья деревьев. При скорости ветра 20,8-24,4 м/с срываются дымовые колпаки и черепица. А уже при скорости ветра 24,5-28,4 м/с наблюдаются значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996816-osadki-i-silnyy-veter-zhdut-kazahstantsev-v-blizhayshie-tri-dnya/