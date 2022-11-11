Более 20 маршрутов изменят схему движения из-за забега в Алматы

Бегуны. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

В воскресенье в Алматы состоится забег City Run-2022. В связи с этим в городе будет перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что в связи с проведением городского забега City Run-2022 будут изменены схемы движения 21 маршрута общественного транспорта.

Забег пройдет в воскресенье, 13 ноября, и продлится с 04:00 до 13:00.

Во время забега иначе будут ходить маршруты:

№ 12

В южном направлении – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Конаева – улица Курмангазы. Далее – по схеме.

В обратном направлении – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Макатаева – проспект Абылай хана. Далее – по схеме.

№ 16

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева– улица Гоголя – проспект Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 32

В западном направлении – улица Макатаева – проспект Сейфуллина – проспект Абая. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Желтоксан – проспект Абая – проспект Сейфуллина – улица Гоголя – улица Желтоксан. Далее – по схеме.

№ 37

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева– улица Гоголя – проспект Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 48

В восточном направлении – улица Толеби – проспект Сейфуллина – улица Гоголя – улица Калдаякова – улица Толе би – проспект Достык. Далее – по схеме.

В обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – проспект Сейфуллина – улица Богенбай батыра – улица Масанчи – улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 59

В южном направлении – проспект Абылай хана – улица Макатаева – улица Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – проспект Райымбека. Далее – по схеме.

№ 92

В восточном направлении – проспект Абая – проспект Сейфуллина – проспект Райымбека. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Наурызбай батыра – улица Макатаева – проспект Сейфуллина. Далее – по схеме.

№ 224

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева – проспект Абая – улица Байтурсынова. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Байтурсынова – проспект Абая – проспект Назарбаева– улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 210

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева – проспект Абая – улица Байтурсынова. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Байтурсынова – проспект Абая – проспект Назарбаева– улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 209

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева – проспект Абая – улица Байтурсынова. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Байтурсынова – проспект Абая – проспект Назарбаева– улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 206

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева– улица Гоголя – проспект Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 205

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева – проспект Абая – улица Желтоксан. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Желтоксан – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 201

В западном направлении – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Гоголя – проспект Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би. Далее – по схеме.

№ 126

В западном направлении – улица Гоголя – проспект Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – улица Гоголя. Далее – по схеме.

№ 119

В западном направлении – улица Наурызбай батыра – улица Гоголя – проспект Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – улица Макатаева. Далее – по схеме.

№112

В западном направлении – улица Кунаева – проспект Абая – проспект Сейфуллина – улица Шевченко. Далее – по схеме.

В обратном направлении без изменений.

№ 99

В западном направлении – проспект Абая – проспект Сейфуллина – улица Толе би. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Толе би – проспект Сейфуллина – улица Курмангазы. Далее – по схеме.

№ 98

В южном направлении – улица Макатаева – проспект Сейфуллина – проспект Абая. Далее – по схеме.

В обратном направлении – проспект Абая – проспект Сейфуллина – улица Макатаева. Далее – по схеме.

Троллейбус №5

В южном направлении – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Ауезова – проспект Абая. Далее – по схеме.

В обратном направлении – проспект Абая – улица Ауезова – улица Гоголя – проспект Абылай хана. Далее – по схеме.

Троллейбус №6

В южном направлении – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Ауезова – улица Сатпаева. Далее – по схеме.

В обратном направлении – улица Сатпаева – улица Ауезова – улица Гоголя – проспект Абылай хана. Далее – по схеме.

Троллейбус №9

В южном направлении – проспект Достык – проспект Абая. Далее – по схеме.

В обратном направлении – проспект Абая – проспект Достык. Далее – по схеме.

Ранее сообщалось, что часть улиц южной столицы временно перекроют из-за марафона.

Отметим, что старт забега будет находиться на площади "Астана". Участники смогут выбрать одну из двух дистанций:

10 километров – 15-34, 35-49, 50-59, старше 60;

5 километров скандинавская ходьба – старше 15 лет.

Победители в возрастных категориях на дистанциях 10 километров будут награждаться медалью, грамотой и ценными призами. При этом все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996799-bolee-20-marshrutov-izmenyat-shemu-dvizheniya-iz-za-zabega-v-almaty/