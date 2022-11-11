Часть улиц в центре Алматы перекроют в воскресенье

Марафон. Иллюстративное фото: pixabay.com

13 ноября в Алматы пройдет городской марафон City Run 2022, из-за чего часть улиц южной столицы временно перекроют, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов марафона.

Старт забега будет дан в 8:00 на площади "Астана".

Движение будет перекрыто по следующим участкам улиц:

по улице Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова с 04:00 до 11:00 ;

; по улице Толе би от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана с 07:45 до 09:40 ;

; по улице Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко с 08:00 до 09:30 ;

; по улице Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова с 08:05 до 09:20;

по улице Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра с 08:15 до 09:45 ;

; по улице Богенбай батыра от пр. Абылай хана до ул. Панфилова с 08:15 до 09:45 ;

; по проспекту Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра с 08:15 до 09:45.

"Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега", - говорится в сообщении организаторов марафона.

Схема перекрытия улиц в Алматы 13 ноября: организаторы марафона City Run 2022

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996701-chast-ulits-v-tsentre-almaty-perekroyut-v-voskresene/