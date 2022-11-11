Часть улиц в центре Алматы перекроют в воскресенье
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13 ноября в Алматы пройдет городской марафон City Run 2022, из-за чего часть улиц южной столицы временно перекроют, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов марафона.
Старт забега будет дан в 8:00 на площади "Астана".
Движение будет перекрыто по следующим участкам улиц:
- по улице Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова с 04:00 до 11:00;
- по улице Толе би от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана с 07:45 до 09:40;
- по улице Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко с 08:00 до 09:30;
- по улице Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова с 08:05 до 09:20;
- по улице Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра с 08:15 до 09:45;
- по улице Богенбай батыра от пр. Абылай хана до ул. Панфилова с 08:15 до 09:45;
- по проспекту Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра с 08:15 до 09:45.
"Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега", - говорится в сообщении организаторов марафона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996701-chast-ulits-v-tsentre-almaty-perekroyut-v-voskresene/