Как изменятся цены на яйца, рассказали казахстанские производители

Корзина с яйцами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские производители яичной продукции просят увеличить субсидии от государства. В этом году на их поддержку было направлено 7,5 млрд тенге, сообщает сайт телеканала КТК.

В Ассоциации яичных производителей Казахстана уверены, что в следующем году 7,5 млрд тенге будет недостаточно для покрытия всех расходов.

"В следующем году мы планируем, что будет произведено около 4 миллиардов яиц. Соответственно, бюджет, который нужен для господдержки, – 12 миллиардов тенге. Вот сумма – 3 тенге на одно яйцо. Это составляет около 7% от себестоимости производства яйца. То есть, в принципе, это адекватная сумма", — рассказал глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.

Себестоимость производства яиц формируется из нескольких факторов – затрат на корма, горючее и тару. На все это цены только увеличиваются. Соответственно, должны расти и субсидии, считают в ассоциации.

Отмечается, что объемы производства яиц в стране также увеличились. В этом году птицефабрики произвели 2,5 миллиарда яиц. Это больше, чем в 2021-м – почти на 8%. Сейчас десяток яиц стоит в среднем от 500 до 750 тенге. По прогнозам, эти цены в ближайшее время не изменятся.

"В начале этого года корма очень сильно подорожали. Это и пшеница, и растительное масло. И себестоимость производства яйца была выше, чем средняя цена реализации. Поэтому все фабрики в Казахстане девять месяцев отработали в убыток. И сейчас они компенсируют убытки. По нашему прогнозу, сейчас цена, которая сложилась на рынке, она уже не должна дальше расти. Найден баланс", — пояснил Максим Божко.

Источник: КТК

Напомним, в сентябре сообщалось, что за год куриные яйца в стране подорожали более чем на 6%, а в некоторых регионах рост цен на яйца превысил 30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996493-kak-izmenyatsya-tseny-na-yaytsa-rasskazali-kazahstanskie-proizvoditeli/