Работать в коридорах вынуждены учителя одной из школ Актау (видео)

Школа. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

В одной из школ Актау из-за нехватки кабинетов учителя вынуждены работать в коридорах. В рассчитанной на 1600 мест школе на самом деле обучается больше 3,5 тыс. детей.

По данным телеканала "Хабар 24", школа работает в три смены. Из-за нехватки кабинетов педагогам пришлось отдать учительскую под еще один класс, а место для себе обустроить в коридоре на первом этаже.

"У нас сейчас нет учительской. Приходится проверять тетради в коридоре. Конечно, все это создает проблемы. Тем не менее мы продолжаем нашу работу", - рассказывает учитель Раушан Абилова.

Под учебные кабинеты в школе отдали даже хозпомещения. К примеру, кладовую переоборудовали под класс труда, но в кабинете тесно, нет доски, а отопление слабое.

"У нас учатся дети из соседних сел, к примеру, едут из Мунайлинского района. Приезжают на учебу школьники из сел Тельман и Акшукур Тупкараганского района. Ходят к нам из соседних микрорайонов около 900 детей. Нагрузка большая", - пояснил и.о. директора школы Орынбасар Наурызбаев.

Учебное заведение – единственное на весь микрорайон. В новых по соседству районах школ пока нет. В Мангистауской области таких учреждений с трехсменным обучением всего 18.

"Там в третью смену обучаются больше 5 тысяч детей. Также в 43-й у нас имеется дефицит ученических мест – больше 8 тысяч. На сегодня уже запланировано строительство более 20 школ. Ведется строительство четырех школ, это школы в Мунайлинском районе и две школы в городе Актау по 1200 мест каждая", - заявила замглавы областного управления образования Гульмира Мамаева.

Отмечается, что еще две школы в регионе находятся в аварийном состоянии.

Ранее в управлении образования региона уже заявляли об острой нехватке ученических мест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996491-rabotat-v-koridorah-vynuzhdeny-uchitelya-odnoy-iz-shkol-aktau-video/