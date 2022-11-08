Более 40 тыс. человек учится в 18 трехсменных школах в Мангистауской области

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Представители Управления образования Мангистауской области сообщили об острой нехватке ученических мест в регионе. Отмечается, что из-за этого 18 школ области вынуждены работать в три смены, передает Lada.kz.

В управлении образования сообщили о дефиците ученических мест, из-за чего в области функционируют 18 трехсменных школ. По данным ведомства, это связано с высокой рождаемостью в регионе, а также с большим потоком внутренней и внешней миграции.

Отмечается, что если в 2010 году в трехсменных школах Мангистауской области училось 7590 человек, то сейчас в них насчитывается более 41 тысячи учеников.

Как сообщили в ведомстве, чтобы исправить ситуацию в 2022 году в Актау ввели в эксплуатацию государственную школу на 1200 ученических мест и пристройки с отдельным корпусом к двум школам на 624 места в Бейнеуском районе.

Кроме того, за последние два года в регионе открылось 19 частных школ. В ноябре заканчивается строительство государственной школы на 600 мест в Мунайлинском районе.

"Помимо этого, для ликвидации трехсменного образования и переуплотнения школ в регионе в рамках проекта "Комфортная школа" планируют строительство более 20 школ до 2025 года", – добавили в управлении образования.

В целом, на сегодняшний день в Мангистауской области функционируют 184 общеобразовательные школы, 144 из которых – дневные государственные школы. Количество учащихся в них составляет 175 509 человек, 167 137 учащихся из которых получают образование в государственных учреждениях.

В начале этого года на сайте energyprom.kz сообщалось, что в трехсменных школах региона вынужден учиться каждый пятый ребенок.

По данным аналитиков, в регионе, наблюдался наиболее слабый по стране показатель инвестиций в основной капитал в сфере образования: всего 4,3 млрд тенге за 2021 год, против 6,2 млрд тенге годом ранее.

Отмечается, что на начало 2020/2021 учебного года в области работало 15 трехсменных школ, или 9,2% от всех школ региона. При этом в целом по РК трехсменные школы составляют всего 2,2% от общего количества.

Учились на тот момент в таких школах сразу 34,3 тыс. детей, или 21,4% от всей численности школьников в регионе. Для сравнения: в целом по РК доля учащихся в трехсменных школах составляла 8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996307-bolee-40-tys-chelovek-uchitsya-v-18-trehsmennyh-shkolah-v-mangistauskoy-oblasti/