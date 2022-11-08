Два казахстанских вуза вошли в сотню лучших университетов Азии

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Два казахстанских университета вошли в топ-100 лучших вузов Азии. При этом в рейтинге высших учебных заведений Центральной Азии университеты Казахстана заняли три первые строчки. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования.

Сегодня министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с президентом-основателем QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли. Также в совещании приняли участие ректоры высших учебных заведений. Они обсудили вопросы повышения глобальной конкурентоспособности казахстанских вузов.

QS Quacquarelli Symonds – это британская компания, которая специализируется на анализе высших учебных заведений по всему миру. Рейтинг QS World University Rankings составляется в сотрудничестве с вузами по всему миру и включает данные из 16,4 миллионов научных работ.

На встрече отмечалось, что два казахстанских университета вошли в топ-100 лучших университетов Азии.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби занял 44 место, а ЕНУ имени Л.Н. Гумилева расположился на 96 месте.

При этом в тройке лучших университетов Центральной Азии – только вузы Казахстана.

По данным министерства, КазНУ имени аль-Фараби имеет самые высокие показатели академической репутации и репутации среди работодателей в центральноазиатском регионе, за ним следуют ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и Satbayev University.

"Данные результаты демонстрируют рост международного признания казахстанского высшего образования. Продвижение в мировых рейтингах – наглядное подтверждение улучшения качества казахстанского образования и высокого статуса университетов. Это показывает высокую конкурентоспособность наших вузов на международной арене", – подчеркнул Саясат Нурбек.

Отметим, что КазНУ имени аль-Фараби расположен в городе Алматы. Он насчитывает 16 факультетов по гуманитарным, техническим и естественнонаучным направлениям.

Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева находится в столице Казахстана, Астане. С 2000 года ЕНУ им. Л.Н. Гумилева считается вузом международного уровня.

Напомним, в августе сообщалось о том, что Казахский национальный университет имени аль-Фараби вошел в топ-200 лучших университетов мира. Он занял 150 строчку рейтинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996297-dva-kazahstanskih-vuza-voshli-v-sotnyu-luchshih-universitetov-azii/