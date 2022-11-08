Дрифтовали и торчали из окон: нарушителей ПДД оштрафовали в Таразе (видео)

Лихачи. Кадр из видео: t.me/egovpress

Водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, оштрафовали таразские полицейские, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полиции отметили, что на днях в социальных сетях появилось видео, на котором показаны нарушения ПДД участниками дорожного движения. На кадрах видно, что пассажиры высунулись из окон, а водители отправляют свои машины в занос.

Стоит отметить, что видео снято одним из пассажиров, который также высунулся из авто.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции города Тараза, установлен владелец автомобиля Mercedes, которого привлекли к административной ответственности по статьям “Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений” и “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов”.

Водитель автомобиля Volkswagen был привлечен к ответственности по статье “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов”.

Напомним, на днях в Алматы к административной ответственности привлекли несколько водителей элитных авто, которые снимали свои нарушения на видео.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996281-driftovali-i-torchali-iz-okon-narushiteley-pdd-oshtrafovali-v-taraze-video/