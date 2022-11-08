Казахстанцы увидят "Кровавую Луну" 8 ноября

"Кровавая Луна". Иллюстративное фото: pexels.com

Большинство жителей Земли смогут наблюдать лунное затмение. Оно случится сегодня, 8 ноября. Явление носит мистическое название "Кровавая Луна" и увидеть его, по словам ученых, можно будет невооруженным глазом, передает телеканал КТК.

Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на Луну и окрашивая ее в багровый цвет. Отсюда и происходит название ­– "Кровавая". Поскольку это явление происходит нечасто, оно вызывает огромный интерес.

В Казахстане лунное затмение смогут увидеть во всех регионах, кроме запада страны. Начать наблюдать за явлением можно с 16:30 по времени Астаны. Кроме того, астрономы советуют выехать за город, чтобы увидеть "Кровавую Луну" во всех красках.

Следующее полное лунное затмение произойдет не раньше марта 2025 года.

"Такие геофизические факторы, как показано медициной, к счастью, на нас не влияют. По крайней мере, на большинство людей, которые находятся в нормальном психоэмоциональном состоянии.

Поэтому успокойтесь. Не стоит накачивать себя еще и дополнительными какими-то обстоятельствами, стоит уловить момент и полюбоваться этим зрелищем. Сейчас, вот, в моде селфи: попробуйте сделать селфи на фоне затмившейся Луны", – сказал профессор кафедры физики Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Андрей Солодовник.

Источник: КТК

Ранее жители Казахстана поделились кадрами масштабного солнечного затмения, которое происходило 25 октября. В последний раз такое явление наблюдалось 14 лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996148-kazahstantsy-uvidyat-krovavuyu-lunu-8-noyabrya/