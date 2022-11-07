Задержку почти на сутки авиарейса из Алматы объяснил перевозчик
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В соцсетях появилась информация о задержке рейса авиакомпании SCAT из Алматы в Пхукет почти на сутки. Как стало известно, вылет был перенесен из-за задержки в получении документов, разрешающих пролет над Индией, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью компании Викторию Старожилову.
"Вылет рейса "Алматы – Пхукет" был задержан в связи с задержкой в получении документов, разрешающих пролет над территорией Индии и временным закрытием аэропорта Пхукет", – пояснила Виктория Старожилова.
Отмечается, что вылет состоится в 00:00 по времени Астаны.
Авиаперевозчик также предоставил иногородним пассажирам проживание в отеле.
"Авиакомпания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства", – добавила руководитель отдела по связям с общественностью компании.
Ранее мы писали, что прямые рейсы в Казахстан планируют запустить из международного аэропорта Хабаровска. Рейсы из Хабаровска в Алматы будет выполнять казахстанская авиакомпания SCAT.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996115-zaderzhku-pochti-na-sutki-reysa-iz-almaty-prokommentirovali-v-scat/