Закрытыми дверями встретил зрителей с билетами цирк в Шымкенте

Зрители. Фото: Otyrar.kz

6 ноября родители с детьми оказались у закрытых дверей цирка в Шымкенте. Шоу должно было пройти с участием зарубежных артистов, но оно не состоялось. Ситуацию разъяснили в администрации учреждения, передает Otyrar.kz.

Жители Шымкента говорят, что надеялись посмотреть яркое шоу с зарубежными артистами, а вместо этого цирк оказался закрытым. Об отмене представления под названием "Красавица и чудовище" их заранее не оповестили.

"Люди пришли с детьми, а все закрыто, вышел один охранник и сказал, что цирка не будет. Столько расстроенных и плачущих детей. Это просто ужас", - поделилась горожанка.

В администрации цирка заявили, что на шоу больше посмотреть не удастся, так как артисты заболели, но зато позже с этими же билетами можно будет увидеть другое представление.

"Причина в том, что иностранные артисты и их дети, приехавшие в Шымкент, были тяжело больны. По рекомендации врачей, имели ограниченные возможности для выступлений. Несколько раз в цирк вызывали скорую помощь.

С сожалением сообщаем, если вы уже приобрели билет на представление 6 ноября, то вы сможете войти в цирк Никулина в декабре с этим билетом. Приносим извинения", - пояснили в цирке.

Однако, отмечает издание, многие теперь надеются вернуть свои потраченные средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995981-zakrytymi-dveryami-vstretil-zriteley-s-biletami-tsirk-v-shymkente/