Звезда TikTok из Ливана приготовила бешбармак и восхитила казахстанцев
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Ливанский шеф-повар Абир Эль Сагир, которая очень популярна в TikTok, приготовила бешбармак, чем покорила своих казахстанских подписчиков. Они оценили новое видео звезды соцсетей из Ливана.
На днях в TikTok-аккаунте Абир, за которым следят почти 17 млн подписчиков, появилось видео с рецептом бешбармака.
Ливанская звезда соцсетей публикует на своей страничке рецепты мировой кулинарии - на этот раз Абир решила порадовать казахстанскую аудиторию.
Повар показала все этапы приготовления бешбармака, а в конце украсила готовое блюдо флагом Казахстана.
Казахстанские пользователи похвалили Абир за проделанную работу.
"Ничего себе, человек отыскал музыку, нашел флаг, искал и сделал все по рецепту, браво!", "Я так долго жала, когда же она сделает беш", "Умничка спасибо большое", "Самое вкусно блюдо в мире", - писали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995918-zvezda-tiktok-iz-livana-prigotovila-beshbarmak-i-voshitila-kazahstantsev/