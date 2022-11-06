Звезда TikTok из Ливана приготовила бешбармак и восхитила казахстанцев

Абир Эль Сагир. Кадр из видео: tiktok.com/@abir.sag

Ливанский шеф-повар Абир Эль Сагир, которая очень популярна в TikTok, приготовила бешбармак, чем покорила своих казахстанских подписчиков. Они оценили новое видео звезды соцсетей из Ливана.

На днях в TikTok-аккаунте Абир, за которым следят почти 17 млн подписчиков, появилось видео с рецептом бешбармака.

Ливанская звезда соцсетей публикует на своей страничке рецепты мировой кулинарии - на этот раз Абир решила порадовать казахстанскую аудиторию.

Повар показала все этапы приготовления бешбармака, а в конце украсила готовое блюдо флагом Казахстана.

Казахстанские пользователи похвалили Абир за проделанную работу.

"Ничего себе, человек отыскал музыку, нашел флаг, искал и сделал все по рецепту, браво!", "Я так долго жала, когда же она сделает беш", "Умничка спасибо большое", "Самое вкусно блюдо в мире", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995918-zvezda-tiktok-iz-livana-prigotovila-beshbarmak-i-voshitila-kazahstantsev/