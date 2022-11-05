По-осеннему влажная и ветреная погода ждет казахстанцев в воскресенье

Тучи в небе. Иллюстративное фото: pixabay.com

На завтра, 6 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях прогнозируют также туман и сильный ветер, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

О гололеде синоптики предупреждают жителей Уральска, Атырауской области, живущих на севере Акмолинской области, в Кокшетау, на севере Павлодарской области. Такое же явление ожидается в Петропавловске, на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области.

В Мангистауской области днем в этот день на юго-востоке ожидается сильный дождь, в Актау – сильный ветер с порывами 15-18 м/с. На востоке Акмолинской области, в Кокшетау и днем на большей части Павлодарской области порывы ветра, как ожидается, достигнут 15-20 м/с.

В Астане порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Туман прогнозируют:

на севере Актюбинской области, а также в Актобе;

на севере, востоке и юге Мангистауской области;

на востоке Карагандинской области;

на севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области;

на севере, юге и в горных районах Жетысуской области;

на севере и западе Западно-Казахстанской области, в Уральске туман ожидается в этот день ночью и утром;

на севере, западе, юге Атырауской области, а также в Атырау туман ожидается в ночь на 6 ноября и утром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995883-po-osennemu-vlazhnaya-i-vetrenaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-voskresene/