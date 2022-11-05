По-осеннему влажная и ветреная погода ждет казахстанцев в воскресенье
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На завтра, 6 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях прогнозируют также туман и сильный ветер, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".
О гололеде синоптики предупреждают жителей Уральска, Атырауской области, живущих на севере Акмолинской области, в Кокшетау, на севере Павлодарской области. Такое же явление ожидается в Петропавловске, на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области.
В Мангистауской области днем в этот день на юго-востоке ожидается сильный дождь, в Актау – сильный ветер с порывами 15-18 м/с. На востоке Акмолинской области, в Кокшетау и днем на большей части Павлодарской области порывы ветра, как ожидается, достигнут 15-20 м/с.
В Астане порывы ветра будут достигать 15 м/с.
Туман прогнозируют:
- на севере Актюбинской области, а также в Актобе;
- на севере, востоке и юге Мангистауской области;
- на востоке Карагандинской области;
- на севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области;
- на севере, юге и в горных районах Жетысуской области;
- на севере и западе Западно-Казахстанской области, в Уральске туман ожидается в этот день ночью и утром;
- на севере, западе, юге Атырауской области, а также в Атырау туман ожидается в ночь на 6 ноября и утром.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995883-po-osennemu-vlazhnaya-i-vetrenaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-voskresene/