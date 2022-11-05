Озвучен прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента в субботу

Пожелтевшие листья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы и Астане сегодня осадков не предвидится, а в Шымкенте, наоборот, пройдет дождь. Такой прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромета".

В Астане будет ветрено: скорость ветра составит от 9 до 14 м/с. Температура воздуха днем ожидается в районе 0…-2 градусов, а ночью – от -4 до -6-ти.

В Алматы сохранится температура со знаком "плюс": днем – от +10 до +12 градусов, ночью – от +4 до +6-ти. Ветер будет умеренным: от 2 до 7 м/с.

Ни в Алматы, ни в Астане осадков не ожидается.

В Шымкенте, однако, будет облачно и пройдет дождь, ближе к вечеру – сильный. Скорость ветра – от 8 до 13 м/с. Температура днем ожидается в районе +11…+13 градусов, ночью – +5…+7-ми.

Ранее синоптики "Казгидромета" представили консультативный прогноз погоды на ноябрь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995846-ozvuchen-prognoz-pogody-dlya-astany-almaty-i-shymkenta-v-subbotu/