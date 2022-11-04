Мать, оставившая ребенка, нашлась в Актобе

Мать ребенка. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Актобе нашлась мать, оставившая малознакомым людям своего маленького сына. В полицию женщина пришла сама и рассказала, что произошло, сообщает официальный Telegram-канал МВД РК.

По словам актюбинки, она оставила ребенка малознакомым людям, а сама ушла забрать заработную плату с места работы. По пути встретила знакомого, с которым отправилась распивать алкогольные напитки.

"На 43-летнюю женщину составили протокол по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего)", - рассказали в МВД РК.

Напомним, ранее полицейские сообщили, что разыскивают родителей мальчика, которого оставили жителям дома по улице Нариманова в Актобе. Женщина привела ребенка и сказала, что на несколько минут отлучится в магазин, а сама ушла и не вернулась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995818-mat-ostavivshaya-rebenka-nashlas-v-aktobe/