Актюбинцам провели трубопровод за 86 млн тенге, но к домам так и не подключили

Жители пригорода Актобе. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

В пригороде Актобе жители четвертый год не могут добиться подключения к центральному водопроводу. На новую систему в 2018 году власти потратили более 80 млн тенге, однако вода в домах людей так и не появилась, передает телеканал "Астана".

Нуржау Жахин живет в жилом массиве Каргалы больше 30 лет и столько же времени ждет, когда их дома подключат к центральному водопроводу. А пока воду местным жителям приходится набирать из колодца или закупать в магазине. При этом ежедневно на семью уходит до 50 литров воды, даже при жесткой экономии.

"Столько лет прошло, и никак вопрос с водой не могут решить! Я на участке колодец вырыл, отдал пробы в СЭС, мне сказали, что эта вода непригодна для питья, даже животным ее нельзя давать! 21 век на дворе, а мы ведрами воду таскаем! У соседей набирать приходится", – рассказал житель Актобе Нуржау Жахин.

Отмечается, что без водоснабжения остается одна улица большого жилого массива. Людям приходится бурить во дворах скважины под воду, но и они не всегда выручают. Пять лет назад власти заговорили о строительстве водопровода, и местные обрадовались.

Но воодушевление, как сообщает телеканал, быстро испарилось, когда стало понятно, что долгожданные удобства откладываются на неопределенный срок. Водопровод за 86 млн тенге провели, но к домам так и не подключили.

"Линия есть, а подключения нет! Неоднократно звонили в Акбулак, нам объяснили, что делали субподрядчики, до конца линию не сдали. Они пытаются пустить воду, но во многих местах рвет, поэтому воду не пускают", – поделилась жительница Актобе Светлана Валиева.

С просьбой решить проблему люди по несколько раз обошли все инстанции. Однако за четыре года так и не добились внятного ответа. Жители теряются в догадках, почему за столько времени чиновники так и не смогли решить вопрос с водоснабжением всего лишь одной улицы.

"В официальном ответе ЖКХ было указано, что мы хотим запросить обратно бюджет на эту линию, хотя в 2018 году уже были сделаны работы. Почему не до конца?! Это, получается, как двойная кормушка?! Обратно запрашивать бюджет на работы, которые уже были сделаны?" – добавила местная жительница Жанат Уразова.

В городском отделе строительства пояснили, что проект четырехлетней давности сдан полностью. При этом подводящей системы в нем не предусматривалось. Спустя четыре года власти все же решили исправить ошибку.

"На сегодняшний день разработан проект на подводящие сети от внутриквартальных сетей водоснабжения, подводящих к домам. В настоящее время уже проходит экспертизу, после прохождения экспертизы и выделения средств будет продолжено строительство подводящих к домам", – заявил заместитель руководителя отдела строительства города Актобе Бауыржан Жантурин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995696-86-mln-tenge-v-trubu-zhiteli-prigoroda-aktobe-chetvertyy-god-ne-mogut-dobitsya-vodosnabzheniya/