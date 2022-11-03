Досаев обратился к алматинцам из-за собак

Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района обратился к владельцам собак в Алматы, призвав их заботиться о домашних питомцах, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города обратился к акиму, попросив решить вопрос с бродячими собаками. На что Досаев ответил, что к нему уже обращались с просьбой выделить больше средств для отлова и чипирования животных.

"Это связано с изменением в законодательстве и необходимостью соответствия международным стандартам содержания животных. Мы после отлова собак некоторое время держим их в приюте", - сообщил Ерболат Досаев.

Он отметил, что даст поручение акиму района провести дополнительную работу в ближайшую неделю. В этом году были закуплены спецтранспорт, спецсредства, рассказал аким.

"Казахстан присоединяется к международным конвенциям по защите животных. Я хочу призвать к ответственности самих хозяев четвероногих друзей. Как показывает статистика, больше 60% животных остаются брошенными на улице. Это наша ответственность, мы должны ухаживать за ними", - заключил он.

Ранее также аким рассказывал, что в Алматы в этом году появятся правила содержания и выгула животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995542-dosaev-obratilsya-k-almatintsam-iz-za-sobak/